Байден просить Конгрес продовжити можливий термін використання $5,8 млрд для України

Адміністрація Байдена спрямувала запит до Конгресу щодо продовження повноважень "президентських списань" для надання зброї Україні до 2025 року, щоб залишкові 5,8 млрд доларів були доступними і після кінця фінансового року 30 вересня.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Білий дім просить, щоб продовження повноважень включили до відповідної резолюції з винятками, яку запропонував спікер Палати представників Майк Джонсон. За поточних юридичних умов ці 5,8 млрд "згорять", якщо не будуть використані до кінця вересня.

"У нас залишилося 5,9 млрд для України за механізмом Presidential Drawdown Authority (PDA; надання зброї із запасів армії США - Ред.). Уся ця сума, за винятком 100 млн, має бути використана до кінця фінансового року... Міноборони продовжить надавати Україні пакети допомоги за цим механізмом у близькому майбутньому та працює з Конгресом, щоб продовжити дію PDA і після завершення фінансового року", - прокоментував виданню речник Пентагону Пет Райдер.

Помічник одного з членів Конгресу прокоментував The Hill, що у разі невдачі з продовженням терміну використання коштів Білий дім може оголосити мега-пакет допомоги на цю суму до 1 жовтня, а потім поступово надсилати це озброєння невеликими партіями у наступні місяці. Проте це вважають гіршим варіантом, аніж отримати продовження.

Зокрема, можливі певні юридичні труднощі з виділенням допомоги одразу на всю суму - наприклад, деякі складові допомоги у цей момент можуть бути відсутні на складах, що буде формальною перешкодою.

Нагадаємо, на останньому засіданні формату "Рамштайн" у вересні глава Пентагону анонсував новий пакет військової допомоги США для України на 250 млн доларів за цим механізмом, до нього увійшли ракети ППО, ракети до інших систем, артилерійські припаси та бронетехніка.

Держсекретар Ентоні Блінкен під час приїзду до Києва на саміт Кримської платформи анонсував понад $700 млн гуманітарної та енергетичної допомоги для України.

Також держсекретар обіцяв передати Байдену побажання України щодо далекобійних ударів по Росії.