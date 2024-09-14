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АНАЛІТИКА

Глава МЗС Польщі пояснив затримки з фінансуванням «снарядної» ініціативи для України

 

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський визнав затримки з польським фінансуванням чеської ініціативи стосовно постачання Україні артилерійських снарядів.

Про це він сказав на спільній пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою під час візиту до Києва в п'ятницю, 13 вересня, повідомляє "Європейська правда".

Сікорський підтвердив, що Польща високо цінує чеську "снарядну" ініціативу й досі готова вкласти в неї раніше обіцяні кошти - по 50 мільярдів євро у 2024 і 2025 році.

Він визнав, що "платежі трохи запізнюються", пояснивши це кримінальною справою, відкритою проти колишнього голови Державного агентства стратегічних резервів Міхала Кучмеровського.

Кучмеровського звинувачують в участі в організованому злочинному угрупованні, а за даними ЗМІ, він також посприяв сумнівному тендеру на електрогенератори для України, які так і не потрапили до українців.

У серпні польська прокуратура оголосила експосадовця в розшук, він наразі, за словами глави МЗС Польщі, переховується в Лондоні та уникає екстрадиції.

"Але я думаю, що ми завершимо цю справу, і платежі будуть виконані", - підсумував він.

Польські ЗМІ раніше написали, що Польща нібито єдиною з усіх країн, які пообіцяли підтримати ініціативу Чехії з придбання артилерійських снарядів для України по всьому світу, досі не надала на це ніяких коштів.

Якщо не станеться нічого непередбачуваного, у вересні Чехія зможе передати Україні близько 100 тисяч снарядів, придбаних у рамках ініціативи, і ще на крок наблизиться до мети до кінця року знайти для України півмільйона снарядів різного калібру, переважно 155 мм.
Ключові теги: Польща
 

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