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Пісторіус: Міжнародне право допускає удари вглиб Росії
23:31 13.09.2024 |
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) вважає, що можливий дозвіл партнерів по НАТО на застосування Україною далекобійної зброї проти цілей у Росії підпадає під дію міжнародного права. Про це він заявив під час зустрічі з литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом у Берліні в п'ятницю, 13 вересня, повідомляє агентство AFP. "Міжнародне право це допускає", - сказав Пісторіус, уточнивши, що США і Великобританія мають "вирішувати так" щодо поставленої ними Києву зброї.
Щодо погроз президента РФ Володимира Путіна про те, що такий дозвіл означатиме вступ НАТО у війну, Пісторіус сказав: "Погрози Путіна - це погрози Путіна. Це все, що потрібно сказати. Він погрожує, коли хоче, і заманює, коли вважає за потрібне". Очільник міноборони ФРН додав, що Путін неодноразово погрожував останніми роками з метою не дати західним країнам підтримати Україну, однак це не повинно вплинути на надання їй усього необхідного для повернення територій.
ФРН і Литва підписали угоду про розміщення бригади Бундесверу
Пісторіус і Кащюнас підписали в Берліні угоду про заплановане постійне розміщення німецької бригади в Литві. Як повідомлялося раніше, уряд Німеччини на тлі повномасштабної війни РФ проти України вирішив зміцнити східний фланг НАТО і розмістити в Литві на постійній основі бригаду Бундесверу чисельністю приблизно п'ять тисяч осіб, яка має досягти стану повної боєготовності до 2027 року.
Укладена угода створює правову основу для розгортання. Міністри домовилися на зустрічі, що "перші сили" бригади розмістять "на тимчасовій основі" наступного року. Це будуть частини штабної та допоміжної роти, телекомунікаційної роти і сил матеріально-технічного та медичного забезпечення, уточнює агентство AFP.
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