Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пісторіус: Міжнародне право допускає удари вглиб Росії

 

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) вважає, що можливий дозвіл партнерів по НАТО на застосування Україною далекобійної зброї проти цілей у Росії підпадає під дію міжнародного права. Про це він заявив під час зустрічі з литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом у Берліні в п'ятницю, 13 вересня, повідомляє агентство AFP. "Міжнародне право це допускає", - сказав Пісторіус, уточнивши, що США і Великобританія мають "вирішувати так" щодо поставленої ними Києву зброї.

Щодо погроз президента РФ Володимира Путіна про те, що такий дозвіл означатиме вступ НАТО у війну, Пісторіус сказав: "Погрози Путіна - це погрози Путіна. Це все, що потрібно сказати. Він погрожує, коли хоче, і заманює, коли вважає за потрібне". Очільник міноборони ФРН додав, що Путін неодноразово погрожував останніми роками з метою не дати західним країнам підтримати Україну, однак це не повинно вплинути на надання їй усього необхідного для повернення територій.

ФРН і Литва підписали угоду про розміщення бригади Бундесверу

Пісторіус і Кащюнас підписали в Берліні угоду про заплановане постійне розміщення німецької бригади в Литві. Як повідомлялося раніше, уряд Німеччини на тлі повномасштабної війни РФ проти України вирішив зміцнити східний фланг НАТО і розмістити в Литві на постійній основі бригаду Бундесверу чисельністю приблизно п'ять тисяч осіб, яка має досягти стану повної боєготовності до 2027 року.

Укладена угода створює правову основу для розгортання. Міністри домовилися на зустрічі, що "перші сили" бригади розмістять "на тимчасовій основі" наступного року. Це будуть частини штабної та допоміжної роти, телекомунікаційної роти і сил матеріально-технічного та медичного забезпечення, уточнює агентство AFP.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3171
  0,0428
 0,10
EUR
 1
 45,7959
  0,3364
 0,74

Курс обміну валют на вчора, 10:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9911  0,05 0,13 41,5678  0,05 0,11
EUR 45,3907  0,14 0,30 46,0819  0,16 0,35

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3050  0,05 0,13 41,3200  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес