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Практична підготовка українців на F-16 у Румунії може початись до кінця року
18:14 13.09.2024 |
Перша група українських пілотів почала теоретичне навчання на винищувачах F-16 у Румунії, а до практичних занять може перейти в найближчі кілька місяців.
Це агентству AFP офіційно підтвердив речник румунського Міністерства оборони Костянтин Спіну, передає "Європейська правда".
За словами Спіну, до Румунії прибула група з чотирьох українських пілотів, які розпочали "теоретичну підготовку" в навчальному центрі на авіабазі у Фетешті.
Речник Міноборони Румунії додав, що практична підготовка пілотів з України може розпочатися "ближче до кінця року", не уточнивши подробиць.
Загалом румунська армія має 26 літаків F-16, з яких 17 були придбані у Португалії і дев'ять - у Норвегії. Норвегія має поставити Румунії ще 23 літаки до кінця 2025 року.
Міністр оборони України Рустем Умєров напередодні першим повідомив про початок навчання українських льотчиків на F-16 у Румунії після розмови з румунським візаві Анджелом Тилваром.
ЗМІ писали, що льотчики з України будуть пілотувати навчальні F-16, надані Румунії Нідерландами. Це має зняти занепокоєння через погрози Росії знищувати літаки НАТО, які полетять до України.
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