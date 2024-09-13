Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський оновив склад РНБО

14:06 13.09.2024 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський змінив склад РНБО Це пов'язано з нещодавніми кадровими перестановками у Кабміні та Офісі президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ, опублікований на сайті президента України.

"Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України таких осіб: міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністр юстиції України Ольга Стефанішина", - йдеться у документі.

Крім того, Зеленський вивів зі складу РНБО екс-міністрів Дмитра Кулебу та Олександра Камишіна.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Кадрові зміни в Україні

Перший тиждень вересня ознаменувався численними кадровими перестановками в Кабміні.

Наприклад, уже 5 вересня Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину міністром юстиції України, віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Вона змінила на цій посаді Дениса Малюську, який обіймав цю посаду п'ять років.

Цього ж дня головою МЗС України став Андрій Сибіга. До цього він обіймав посаду першого заступника тодішнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. На попередню посаду його перевели цього року.

5 вересня Рада проголосувала і за призначення Германа Сметаніна. До цього він обіймав посаду глави "Укроборонпрому".
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2743
  0,0888
 0,22
EUR
 1
 45,4595
  0,0299
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9911  0,05 0,13 41,5678  0,05 0,11
EUR 45,3907  0,14 0,30 46,0819  0,16 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3050  0,05 0,13 41,3200  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес