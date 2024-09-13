Фінляндія виділяє 25-й пакет військової допомоги для України на 118 млн євро

Фінляндія повідомила про виділення 25-го пакету військової допомоги для України, орієнтовна вартість якого становить 118 млн євро.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Фінляндії, пише "Європейська правда".

13 вересня президент Фінляндії Александр Стубб схвалив пропозицію уряду щодо 25-го пакета військової допомоги для України.

Заміщення озброєння, що увійшло до пакета, буде коштувати Гельсінкі близько 118 млн євро. Загальна вартість переданої Україні військової допомоги разом з ним досягла 2,3 млрд євро.

"Ситуація в Україні і далі залишається складною. Фінляндія, як і обіцяла, продовжить надавати допомогу. Ми надсилаємо сигнал іншим партнерським країнам, що зупинятися не можна", - прокоментував міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Як і в попередні рази, Фінляндія з міркувань безпеки не розкриває жодних деталей про вміст пакета та орієнтовні терміни постачання.

Зазначають, що його формували з урахуванням запитів України та наявних у фінської армії ресурсів.

Також у Фінляндії збирають пожертви на енергообладнання, щоб допомогти Україні пройти зиму.

Нагадаємо, днями фінській армії довелося спростовувати закиди російської сторони про те, що дрони, які атакували об'єкти у Мурманській області РФ, нібито запустили з фінської території.