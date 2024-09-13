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АНАЛІТИКА

Бронетранспортери M113, боєприпаси для артилерії та системи дистанційного підриву RISE-1: Литва передала новий пакет допомоги

Бронетранспортери M113, боєприпаси для артилерії та системи дистанційного підриву RISE-1: Литва передала новий пакет допомоги

 

Литва продовжує допомагати Україні, передавши ЗСУ новий пакет військової допомоги.

Інформацією поділилося міністерство оборони країни. До нового пакета увійшли боєприпаси для артилерії калібру 155 мм, бронетранспортери M113, бронемашини М577, системи боротьби з безпілотниками, боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1, а також генератори та інше обладнання.

Пакет допомоги вже відправили Україні й він прибуде цього тижня. До речі, Литва з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну передала ЗСУ озброєння на суму понад 679 млн євро.
За матеріалами: gagadget.com
 

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