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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Польща попри обіцянки не фінансує «чеську ініціативу» з купівлі снарядів для України

 

Польща нібито єдиною з усіх країн, які пообіцяли підтримати ініціативу Чехії з придбання артилерійських снарядів для України по всьому світу, досі не надала на це ніяких коштів, тоді як Німеччина інвестувала найбільше.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Gazeta Wyborza.

У статті розповідають, що станом на серпень до "чеської ініціативи" з пошуку боєприпасів для України за межами ЄС приєдналися 18 країн. З них найбільші суми і найшвидше надала Німеччина.

Польща нібито виявилася єдиною країною, яка так і не надала ніяких коштів, хоч і обіцяла.

Якщо не станеться нічого непередбачуваного, у вересні Чехія зможе передати Україні близько 100 тисяч снарядів, придбаних у рамках ініціативи, і ще на крок наблизиться до мети до кінця року знайти для України півмільйона снарядів різного калібру, переважно 155 мм.

Наприкінці серпня прем'єр Чехії Петр Фіала казав, що Україна отримує десятки тисяч боєприпасів щомісяця.

У Міноборони Чехії заявили, що частину коштів, отриманих від доходів від заморожених у ЄС російських активів, використають для постачання боєприпасів в Україну у рамках ініціативи Чехії.
Ключові теги: Польща
 

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