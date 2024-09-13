Пентагон працює з Конгресом, щоб не втратити залишків фінансування для України

Міністерство оборони США співпрацює з Конгресом, щоби не втратити фінансування, яке залишиться від 60-мільярдного пакету допомоги Україні після завершення фінансового року.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Наприкінці фінансового року дія повноважень (щодо виділення допомоги за розпорядженням президента США - ред.) завершиться. Тому зараз ми працюємо з Конгресом, аби продовжити ці повноваження та мати змогу й надалі виділяти пакети допомоги», - сказав представник військового відомства.

При цьому він заявив, що до кінця місяця Сполучені Штати виділять Україні ще кілька пакетів допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні президент США підписав закон, який дозволив передати на підтримку України понад $60 млрд. Фінансовий рік у Сполучених Штатах триває до 30 вересня. Станом на початок вересня із загального пакету невикористаними залишалося понад $6 млрд.

Аби залишкове фінансування було перенесено на наступний фінансовий рік, адміністрація США має подати відповідний запит на затвердження Конгресу.