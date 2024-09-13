Умєров: F-16 в українському небі стане більше, група наших пілотів уже проходить підготовку в Румунії

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про проведення "плідної" телефонної розмови з міністром оборони Румунії Анджелом Тилваром і підготовку свого візиту до Румунії.

"Ключова тема - посилення захисту українського неба від російських ракет і дронів. Незабаром Україна отримає від румунських партнерів нову систему протиповітряної оборони Patriot. F-16 в українському небі теж стане більше: група наших пілотів уже проходить підготовку в Румунії", - написав міністр у соцмережі Х у четвер.

Також Умєров подякував Румунії за підтримку та зміцнення української ППО.

"Домовилися продовжувати співпрацю. Планую свій візит до Румунії", - поінформував він.

У свою чергу на сайті Міноборони Румунії за результатами розмови двох міністрів зазначили, що також було обговорено зусилля Румунії з підтримки Збройних сил України на двосторонній основі, а також ефективну координацію багатонаціональних проєктів допомоги, учасником яких є Румунія.

"Міністр оборони Румунії також повідомив, що Румунія продовжуватиме зберігати прихильність зусиллям з підтримки України в рамках координації Контактної групи щодо України, підтвердивши у зв'язку з цим, як було встановлено від самого початку ініціативи, готовність Румунії надати умови українським пілотам для початку практичної підготовки в Європейському навчальному центрі F-16 у Фетешті", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Тилвар підтвердив тверду прихильність Румунії продовжувати надавати підтримку Україні, зокрема в галузі навчання в рамках UMAM і операції INTERFLEX під керівництвом Великої Британії.

Крім іншого, міністри обмінялися думками про ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні в контексті агресивної війни, яку РФ веде проти України. Тилвар підтвердив своє рішуче засудження необґрунтованих російських атак, що серйозно суперечать нормам міжнародного права.

"На жаль, унаслідок агресивних дій Російської Федерації Чорне море перестало бути зоною співпраці, а перетворилося на театр воєнних дій. Румунія найрішучішим чином засуджує неспровоковану і незаконну агресію Росії проти українського народу, зокрема, напади на українське населення і цивільну інфраструктуру", - заявив міністр.