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Венс припустив, яким може бути план Трампа щодо завершення війни в Україні
23:22 12.09.2024 |
План кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо завершення війни може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих Росією українських територіях. А Україна тим часом повинна буде відмовитися від вступу до НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кандидата у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венса у подкасті Shawn Ryan Show.
"Думаю, що це виглядатиме так. Трамп сідає і каже росіянам, українцям і європейцям: "Ви, хлопці, повинні з'ясувати, який вигляд має мирне врегулювання". І, ймовірно, воно виглядатиме приблизно так само, як нинішня лінія розмежування між Росією та Україною. Це стане як демілітаризована зона. Вона буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову", - сказав Венс.
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На його думку, у такому разі Україна збереже свій незалежний суверенітет.
"Росія отримує від України гарантію нейтралітету, що вона не вступає в НАТО, не вступає в жодні союзницькі інститути", - додав кандидат у віцепрезиденти США.
Він також заявив, що "Росія хоче, щоб ця війна закінчилася", а "Україна хоче, щоб ця війна покінчила з Європою".
"Європа, до речі, недофінансувала підтримку України, тоді як американські платники податків були дуже щедрими до українців", - зазначив Венс.
За його словами, Європа нібито хоче завершити війну в Україні через зростання цін на енергоносії.
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