Латвія передаватиме Україні автомобілі з білоруською реєстрацією

Латвійський сейм ухвалив рішення заборонити в'їзд на територію країни автомобілям, зареєстрованим у Білорусі. Відповідні поправки до закону "Про дорожній рух" пройшли перше читання 12 вересня і набудуть чинності з 1 листопада, інформує Delfi.

Згідно з новими правилами, всі білоруські транспортні засоби, які перебувають у Латвії, мають бути вивезені або перереєстровані до 31 жовтня. Після цього автомобілі з білоруською реєстрацією зможуть в'їжджати в Латвію виключно для транзитного перетину, попередньо подавши заявку через електронну систему Дирекції безпеки дорожнього руху.

За недотримання нових правил автомобілі будуть конфісковані на користь України.

Винятки передбачені для людей з обмеженою рухливістю та для особливих випадків, пов'язаних із безпекою, за умови отримання дозволу від Служби фінансової розвідки Латвії.

Раніше Польща заборонила в'їзд для автомобілів із білоруською реєстрацією без власника.

У 2023 році європейські країни заборонили в'їзд автомобілів на російських номерах. Польща запровадила таку заборону з 17 вересня, Фінляндія - з 16 вересня, Латвія, Литва й Естонія - з 13 вересня, Норвегія - з 3 жовтня.

Підставою для заборони стало роз'яснення Єврокомісії, яка вирішила, що в'їзд до ЄС на зареєстрованих у Росії автомобілях розцінюється як нелегальний імпорт, незалежно від того, використовується транспортний засіб у приватних чи комерційних цілях.