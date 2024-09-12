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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Латвія передаватиме Україні автомобілі з білоруською реєстрацією
17:56 12.09.2024 |
Латвійський сейм ухвалив рішення заборонити в'їзд на територію країни автомобілям, зареєстрованим у Білорусі. Відповідні поправки до закону "Про дорожній рух" пройшли перше читання 12 вересня і набудуть чинності з 1 листопада, інформує Delfi.
Згідно з новими правилами, всі білоруські транспортні засоби, які перебувають у Латвії, мають бути вивезені або перереєстровані до 31 жовтня. Після цього автомобілі з білоруською реєстрацією зможуть в'їжджати в Латвію виключно для транзитного перетину, попередньо подавши заявку через електронну систему Дирекції безпеки дорожнього руху.
За недотримання нових правил автомобілі будуть конфісковані на користь України.
Винятки передбачені для людей з обмеженою рухливістю та для особливих випадків, пов'язаних із безпекою, за умови отримання дозволу від Служби фінансової розвідки Латвії.
Раніше Польща заборонила в'їзд для автомобілів із білоруською реєстрацією без власника.
У 2023 році європейські країни заборонили в'їзд автомобілів на російських номерах. Польща запровадила таку заборону з 17 вересня, Фінляндія - з 16 вересня, Латвія, Литва й Естонія - з 13 вересня, Норвегія - з 3 жовтня.
Підставою для заборони стало роз'яснення Єврокомісії, яка вирішила, що в'їзд до ЄС на зареєстрованих у Росії автомобілях розцінюється як нелегальний імпорт, незалежно від того, використовується транспортний засіб у приватних чи комерційних цілях.
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