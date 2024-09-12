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АНАЛІТИКА

ЄС продовжив на пів року персональні санкції проти РФ, вилучивши два імені

 

Рада ЄС 12 вересня вирішила продовжити обмежувальні заходи, спрямовані на осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців, до 15 березня 2025 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

Наявні обмежувальні заходи передбачають обмеження на поїздки для фізичних осіб, заморожування активів та заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, включеним до переліку. Санкції продовжать застосовуватися до понад 2200 фізичних та юридичних осіб.

У контексті перегляду санкцій Рада також вирішила не поновлювати включення до переліку двох осіб та вилучити зі списку п'ятьох померлих.

Раніше стало відомо, що з санкційного списку вилучили російського ексгонщика Нікіту Мазепіна та матір померлого ватажка "вагнерівців" Віолетту Пригожину

Угорщина цього разу вимагала виключити зі списку кілька осіб, перш ніж Будапешт дасть зелене світло на продовження санкцій. Деякі з країн-членів, зокрема Естонія, Латвія, Литва і Польща, заявили, що ЄС повинен перейти від продовження санкцій кожні шість місяців до щорічного рішення, проти чого виступає Будапешт.

Дипломати ЄС повідомили, що було досягнуто компромісу, згідно з яким у силі залишиться шестимісячне продовження, але з переліку буде виключено двох осіб.

Мазепін, колишній гонщик "Формули-1" і син російського олігарха Дмитрія Мазепіна, на початку цього року виграв справу в Суді ЄС про скасування санкцій проти нього.

Пригожина, мати покійного лідера найманців групи Вагнера Євгенія Пригожина, виграла суд минулого року, але досі залишається під санкціями.

Навесні в Брюсселі відбулася схожа дискусія, в результаті якої співзасновник російського інтернет-гіганта "Яндекс" Аркадій Волож, бізнесмен Сергєй Мндоянц і громадянин Словаччини Юзеф Гамбалек, голова російського націоналістичного мотоклубу "Нічні вовки" в Європі, були виключені з санкційних списків ЄС.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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