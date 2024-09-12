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Зеленський назвав китайсько-бразильські «мирні» ініціативи деструктивними
13:45 12.09.2024 |
Президент України Володимир Зеленський розкритикував висунуті Китаєм і Бразилією "мирні" ініціативи, оцінивши їх як деструктивні. Про це президент заявив в інтерв'ю бразильському виданню Metropoles.
"Китайсько-бразильська пропозиція - це теж деструктивно, це просто політична заява. Я говорив Лулі (президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва - ІФ-У), ми передавали китайській стороні: "Давайте разом сідати й розмовляти". Ви нам не вороги, ми вам не вороги. З чого ви раптом вирішили, що ви маєте ставати на бік Росії чи бути десь посередині? Що це за погляд? Посередині чого? Ми не воюємо посередині, ми не воюємо на кордоні, ми воюємо на нашій землі. Ви повинні зупинити росіян, повинні показати, що ви сильні країни", - наголосив президент.
"Тобто ви проговорили з Росією якусь ініціативу, висунули її і кажете: "Давайте таку ініціативу". Це точно не про справедливість, не про цінності, це точно без поваги до України, точно без поваги до територіальної цілісності, про яку так багато говорять і Китай, і Бразилія", - додав він.
Зеленський зазначив, що очікував від Лули більш енергійної позиції, а не просто "політичного умиротворення".
"На жаль, я вважаю, що бразильський уряд підтримує Росію. Я мав гарну розмову з президентом Лулою, і я думав, що він мене зрозумів. Я був вдячний за зустріч із ним, і я був дуже відкритий, абсолютно відкритий. Я думав, що він побачить у своєму досвіді розуміння того, що відбувається, а не просто політичне умиротворення", - сказав він.
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