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АНАЛІТИКА

Президент Естонії Алан Каріс прибув до Києва

 

Президент Естонії Алан Каріс у четвер, 12 вересня, прибув з візитом до Києва. "Прибув до великого міста Києва. З нетерпінням чекаю на всі зустрічі та обговорення", - повідомив він у дописі у соцмережі X.

Напередодні Каріс виступив з відеозверненням на саміті Кримської платформи, заявивши, що Естонія продовжує підтримувати Україну у боротьбі за свободу.

"Українці захищають свій дім, і завдяки їхній хоробрості та допомозі країн, які поважають Статут ООН, перемога над агресором можлива", - зазначив президент Естонії.

Нагадаємо, під час минулорічного візиту до України Алан Каріс зазначив, що Естонія підтримує створення спеціального міжнародного трибуналу.

Напередодні у середу з візитами до Києва прибули президент Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня та президент Сенату парламенту Чехії Мілош Вистрчіл. Сіліня в ході візиту повідомила, що Латвія в рамках нового пакета військової допомоги передасть Україні бронетранспортери.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Естонія
 

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