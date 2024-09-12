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АНАЛІТИКА

Порошенко обговорив з Прем'сєром Хорватії Плєнковичем нагальні потреби війська і підтримку України на шляху до ЄС та НАТО

13:16 12.09.2024 |

Політика

Порошенко обговорив з Прем'сєром Хорватії Плєнковичем нагальні потреби війська і підтримку України на шляху до ЄС та НАТО

 

Петро Порошенко зустрівся із Прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Плєнковичем. «Ми знаємо один одного роками. Тим більш приємно побачитися знову, цього разу в Києві. Кожна наша розмова - це заряд енергії та змістовий обмін думками, пошук найкращого рішення на складні виклики. Так і має бути між справжніми друзями та членами однії політичної сімʼї - Європейської народної партії», - написав Порошенко у соцмережах.

«Дякую тобі, друже, за відвертість та вболівання за Україну. Розповів про нашу боротьбу проти російського вторгнення, ситуацію на полі бою, нагальні потреби нашого війська», - зазначає пʼятий Президент.

«Обмінялися думками про підходи до подальшої стратегії та нашої спільної перемоги. Подякував за черговий пакет допомоги Україні, що є надзвичайно важливим на цьому критичному етапі. Висловив надію на проактивну позиції Хорватії на шляху України до ЄС та НАТО, адже лише це буде означати справжню перемогу та найбільш ефективну відсіч російській агресії як сьогодні, так і в майбутньому», - переконаний Порошенко.

«Звісно ж обговорили і ситуацію в Україні, важливість зміцнення демократії, верховенства права, свободи медіа, багатопартійного парламентаризму», - пише Петро Порошенко.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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