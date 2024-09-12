Фінансові новини
- |
- 12.09.24
- |
- 13:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держсекретар США Блінкен зустрівся з Юрієм Бутусовим, Світланою Мусіякою та Віталієм Шабуніним
12:28 12.09.2024 |
Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва 11 вересня зустрівся з представниками незалежних ЗМІ та громадянського суспільства, зокрема головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим.
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.
"Ентоні Блінкен зустрівся з представниками незалежних ЗМІ та громадянського суспільства Юрієм Бутусовим, Світланою Мусіякою та Віталієм Шабуніним, щоб обговорити реформаторські зусилля в Україні. Сильне громадянське суспільство та вільні засоби масової інформації є наріжними каменями демократій і життєво важливими для прагнень України приєднатися до ЄС і НАТО", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні, 11 вересня, державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.
Блінкен під час візиту в Київ оголосив про пакет гуманітарної та іншої допомоги Україні на загальну суму понад 700 мільйонів доларів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія анонсувала новий пакет допомоги Україні на £600 мільйонів
|Блінкен у Києві анонсував $717 млн гуманітарної та енергетичної допомоги
|Держсекретар США і глава МЗС Британії приїхали з візитом підтримки до Києва
|Місія МВФ узгодила виділення Україні траншу у понад мільярд доларів: які подальші умови
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Переваги та недоліки телевізорів з криволінійним дисплеєм
У РУБРИЦІ
|Президент Естонії Алан Каріс прибув до Києва
|Держсекретар США Блінкен зустрівся з Юрієм Бутусовим, Світланою Мусіякою та Віталієм Шабуніним
|США та ЄС занепокоєні тим, що Китай експортує товари подвійного призначення, які РФ використовує у війні проти України
|Конференція щодо четвертого пункту Формули миру відбудеться в Канаді 30-31 жовтня
|Хорватія прийме саміт Південно-Східна Європа – Україна, буде Зеленський
|Британія дозволила Україні використовувати Storm Shadow для ударів по Росії, - The Guardian
|Британія анонсувала новий пакет допомоги Україні на £600 мільйонів
Бізнес
|Конструктор сайтів Wix припиняє обслуговувати Росію та блокує всі акаунти
|Google програв суд на понад два мільярди євро в ЄС
|Apple програла справу у Суді ЄС щодо 13 млрд євро податків
|Google заборонив підтвердження акаунта за номерами телефонів РФ – росЗМІ
|Фабрика TSMC у США вийшла на рівень продуктивності тайванських заводів компанії
|Нові дисплеї, габарити, клавіша для керування камерою та запис 4K/120 fps: Apple представила iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max
|iPhone 16 працює на чіпі A18: на 30% швидший, ніж iPhone 15