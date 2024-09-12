Держсекретар США Блінкен зустрівся з Юрієм Бутусовим, Світланою Мусіякою та Віталієм Шабуніним

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва 11 вересня зустрівся з представниками незалежних ЗМІ та громадянського суспільства, зокрема головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.

"Ентоні Блінкен зустрівся з представниками незалежних ЗМІ та громадянського суспільства Юрієм Бутусовим, Світланою Мусіякою та Віталієм Шабуніним, щоб обговорити реформаторські зусилля в Україні. Сильне громадянське суспільство та вільні засоби масової інформації є наріжними каменями демократій і життєво важливими для прагнень України приєднатися до ЄС і НАТО", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні, 11 вересня, державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.

Блінкен під час візиту в Київ оголосив про пакет гуманітарної та іншої допомоги Україні на загальну суму понад 700 мільйонів доларів.