США та ЄС занепокоєні тим, що Китай експортує товари подвійного призначення, які РФ використовує у війні проти України

Заступник держсекретаря Курт Кемпбелл і генеральний секретар Європейської служби зовнішніх зв'язків (ЄСЗЗД) Стефано Санніно провели сьому зустріч високого рівня в рамках діалогу США та ЄС щодо Китаю, під час якої висловили стурбованість китайською підтримкою війни Росії проти України. Про це йдеться у спільному пресрелізі про діалог США і ЄС щодо Китаю та консультації в Індо-Тихоокеанському регіоні, опублікованому на сайті Держдепартаменту США 11 вересня.

Зазначається, що сторони висловили глибоке і зростаюче занепокоєння з приводу експорту Китаєм значних обсягів товарів і предметів подвійного призначення, що використовуються Росією на полі бою проти України, і триваючої участі китайських компаній в ухилянні від санкцій та обході їх.

Учасники зустрічі визнали, що "підтримка Китаєм російської військово-промислової бази, яка триває, дає змогу Росії продовжувати свою незаконну війну проти України, що становить загрозу як трансатлантичній, так і глобальній безпеці та стабільності".

Вони знову підтвердили свої очікування того, що Китай, як постійний член Ради Безпеки ООН, повинен діяти на підтримку міжнародного права, включно зі Статутом ООН.

"Будь-яка мирна пропозиція щодо України має ґрунтуватися на Статуті ООН і його принципах, включно з повагою до суверенітету, незалежності й територіальної цілісності, і відповідати постійним зусиллям із підтримання міжнародного порядку, заснованого на правилах", - наголошується в заяві.