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Конференція щодо четвертого пункту Формули миру відбудеться в Канаді 30-31 жовтня
10:43 12.09.2024 |
У Канаді 30-31 жовтня відбудеться тематична конференція щодо четвертого пункту Формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб".
"Дату узгодили під час онлайн-розмови керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі", - повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зазначено, що учасники відеозустрічі обговорили формат заходу, перелік країн, яких запросять узяти участь, порядок денний та очікуваний результат. Королівство Норвегія буде співорганізатором заходу разом з Канадою.
"Ми повинні знайти рішення для всіх груп, утримуваних Росією: цивільних осіб, військовополонених і дітей", - сказав Єрмак.
Також узгодили подальшу співпрацю з підготовки конференції.
Крім того, Єрмак подякував Жолі за увагу до робочої групи щодо цього пункту Формули миру та лідерство в межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.
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