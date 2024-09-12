Конференція щодо четвертого пункту Формули миру відбудеться в Канаді 30-31 жовтня

У Канаді 30-31 жовтня відбудеться тематична конференція щодо четвертого пункту Формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб".

"Дату узгодили під час онлайн-розмови керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі", - повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначено, що учасники відеозустрічі обговорили формат заходу, перелік країн, яких запросять узяти участь, порядок денний та очікуваний результат. Королівство Норвегія буде співорганізатором заходу разом з Канадою.

"Ми повинні знайти рішення для всіх груп, утримуваних Росією: цивільних осіб, військовополонених і дітей", - сказав Єрмак.

Також узгодили подальшу співпрацю з підготовки конференції.

Крім того, Єрмак подякував Жолі за увагу до робочої групи щодо цього пункту Формули миру та лідерство в межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.