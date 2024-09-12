Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Офісі президента відбулася зустріч із заступником генсекретаря НАТО з питань операцій

 

В Офісі президента України відбулася зустріч із заступником генерального секретаря НАТО з питань операцій Томом Гоффусом, на якій обговорювали перебіг реалізації ініціатив альянсу на Вашингтонському саміті в липні цього року, повідомила пресслужба глави Української держави.

Згідно з повідомленням на сайті президента в середу, українську сторону представляли заступники глави Офісу президента Ігор Жовква та Роман Машовець.

Зазначається, що українська сторона високо оцінила рішення країн НАТО щодо надання фінансової допомоги Україні на суму 40 млрд євро наступного року, та наголосила на необхідності її своєчасного надходження з урахуванням ситуації на полі бою.

"Основну увагу сторони приділили подальшим конкретним крокам альянсу, спрямованим на реалізацію нещодавніх ініціатив щодо створення нової місії НАТО з безпекової допомоги та тренування для України (NSATU) й запуску Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC)", - зазначено в повідомленні.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили шляхи підвищення рівня взаємосумісності та координованості дій партнерів, а також посилення оборонних спроможностей України, насамперед для захисту неба від російських ракетних обстрілів.

Раніше повідомлялося, що про плани створення NSATU було заявлено під час Вашингтонського саміту НАТО в липні цього року. Очікується, що військовий комітет НАТО в Празі 13-15 вересня буде обговорювати створення NSATU, "покликаного планувати, координувати й організовувати надання допомоги у сфері безпеки". Серед інших тем начальники генеральних штабів обговорять початок роботи Спільного центру аналізу, навчання та освіти НАТО-Україна (JATEC).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1855
  0,0455
 0,11
EUR
 1
 45,4894
  0,1120
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8842  0,05 0,11 41,4413  0,01 0,02
EUR 45,2413  0,03 0,07 45,8883  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1550  0,02 0,06 41,1650  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес