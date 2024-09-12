Фінансові новини
- |
- 12.09.24
- |
- 02:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Офісі президента відбулася зустріч із заступником генсекретаря НАТО з питань операцій
23:23 11.09.2024 |
В Офісі президента України відбулася зустріч із заступником генерального секретаря НАТО з питань операцій Томом Гоффусом, на якій обговорювали перебіг реалізації ініціатив альянсу на Вашингтонському саміті в липні цього року, повідомила пресслужба глави Української держави.
Згідно з повідомленням на сайті президента в середу, українську сторону представляли заступники глави Офісу президента Ігор Жовква та Роман Машовець.
Зазначається, що українська сторона високо оцінила рішення країн НАТО щодо надання фінансової допомоги Україні на суму 40 млрд євро наступного року, та наголосила на необхідності її своєчасного надходження з урахуванням ситуації на полі бою.
"Основну увагу сторони приділили подальшим конкретним крокам альянсу, спрямованим на реалізацію нещодавніх ініціатив щодо створення нової місії НАТО з безпекової допомоги та тренування для України (NSATU) й запуску Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC)", - зазначено в повідомленні.
Крім того, під час зустрічі сторони обговорили шляхи підвищення рівня взаємосумісності та координованості дій партнерів, а також посилення оборонних спроможностей України, насамперед для захисту неба від російських ракетних обстрілів.
Раніше повідомлялося, що про плани створення NSATU було заявлено під час Вашингтонського саміту НАТО в липні цього року. Очікується, що військовий комітет НАТО в Празі 13-15 вересня буде обговорювати створення NSATU, "покликаного планувати, координувати й організовувати надання допомоги у сфері безпеки". Серед інших тем начальники генеральних штабів обговорять початок роботи Спільного центру аналізу, навчання та освіти НАТО-Україна (JATEC).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія анонсувала новий пакет допомоги Україні на £600 мільйонів
|Блінкен у Києві анонсував $717 млн гуманітарної та енергетичної допомоги
|Держсекретар США і глава МЗС Британії приїхали з візитом підтримки до Києва
|Місія МВФ узгодила виділення Україні траншу у понад мільярд доларів: які подальші умови
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Переваги та недоліки телевізорів з криволінійним дисплеєм
У РУБРИЦІ
|Британія дозволила Україні використовувати Storm Shadow для ударів по Росії, - The Guardian
|Британія анонсувала новий пакет допомоги Україні на £600 мільйонів
|В Офісі президента відбулася зустріч із заступником генсекретаря НАТО з питань операцій
|Блінкен у Києві анонсував $717 млн гуманітарної та енергетичної допомоги
|Блінкен: питання далекобійності України обговорювали, передам почуте Байдену
|В Україні запустили перше виробництво гранат на власних потужностях
Бізнес
|Apple програла справу у Суді ЄС щодо 13 млрд євро податків
|Google заборонив підтвердження акаунта за номерами телефонів РФ – росЗМІ
|Фабрика TSMC у США вийшла на рівень продуктивності тайванських заводів компанії
|Нові дисплеї, габарити, клавіша для керування камерою та запис 4K/120 fps: Apple представила iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max
|iPhone 16 працює на чіпі A18: на 30% швидший, ніж iPhone 15
|Анонсовано Apple Watch 10 із найбільшим екраном за весь час існування серії
|AMD припиняє гонку продуктивності з NVIDIA та зосередиться на доступних відеокартах