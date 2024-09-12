В Офісі президента відбулася зустріч із заступником генсекретаря НАТО з питань операцій

В Офісі президента України відбулася зустріч із заступником генерального секретаря НАТО з питань операцій Томом Гоффусом, на якій обговорювали перебіг реалізації ініціатив альянсу на Вашингтонському саміті в липні цього року, повідомила пресслужба глави Української держави.

Згідно з повідомленням на сайті президента в середу, українську сторону представляли заступники глави Офісу президента Ігор Жовква та Роман Машовець.

Зазначається, що українська сторона високо оцінила рішення країн НАТО щодо надання фінансової допомоги Україні на суму 40 млрд євро наступного року, та наголосила на необхідності її своєчасного надходження з урахуванням ситуації на полі бою.

"Основну увагу сторони приділили подальшим конкретним крокам альянсу, спрямованим на реалізацію нещодавніх ініціатив щодо створення нової місії НАТО з безпекової допомоги та тренування для України (NSATU) й запуску Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC)", - зазначено в повідомленні.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили шляхи підвищення рівня взаємосумісності та координованості дій партнерів, а також посилення оборонних спроможностей України, насамперед для захисту неба від російських ракетних обстрілів.

Раніше повідомлялося, що про плани створення NSATU було заявлено під час Вашингтонського саміту НАТО в липні цього року. Очікується, що військовий комітет НАТО в Празі 13-15 вересня буде обговорювати створення NSATU, "покликаного планувати, координувати й організовувати надання допомоги у сфері безпеки". Серед інших тем начальники генеральних штабів обговорять початок роботи Спільного центру аналізу, навчання та освіти НАТО-Україна (JATEC).