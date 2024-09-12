Блінкен: питання далекобійності України обговорювали, передам почуте Байдену

Україна переговорила з США про ситуацію на фронті. Також проговорили питання щодо далекобійності.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Київ.

"Ми обговорювали далекобійність... Я передам те, що я тут почув, президенту у Вашингтон", - заявив Блінкен.

Він зауважив, що потреби України змінюються, адже змінюється і саме поле бою.

"Я впевнений, що так і буде продовжуватися, бо ситуація змінюється. Ескалація - це фактор, який ми враховуємо, але він не вирішальний", - додав він.

За словами держсекретаря США, питання далекобійності буде темою на зустрічі лідерів США та Британії у п'ятницю.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що саме Блінкен під час візиту у Київ може повідомити про дозвіл бити ATACMS по Росії.

Тим часом сьогодні, президент США Джо Байден заявив, що просто зараз Штати працюють над можливим зняттям заборони для України завдавати американською зброєю далекобійних ударів по території РФ.