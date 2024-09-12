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Україна хоче, щоб Індія «модерувала» переговори з Росією, - посол
17:53 11.09.2024 |
Україна вважає, що Індія повинна відігравати активнішу роль у припиненні війни Росії проти України. Київ хоче, щоб Індія була модератором переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Індії Олександра Поліщука, якого цитує Bloomberg.
За його словами, Індія повинна відігравати більш активну роль у припиненні війни в Україні, якщо хоче отримати постійне місце в Раді безпеки ООН.
Посол заявив, що Україна хоче, щоб Індія "модерувала" переговори з Росією та використовувала свої зв'язки з Москвою, щоб переконати приєднатися до мирних переговорів. Як зазначив дипломат, Україна запропонувала Індії провести другий саміт миру до листопада 2024 року, але поки неясно, чи погодиться Нью-Делі.
Поліщук додав, що Індія не повинна задовольнятися тим, що грає "листоношу, який передає повідомлення між Україною та Росією", а повинна "відіграти більш надійну роль".
Ставлення Індії до війни
Нагадаємо, у липні прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді побував у Росії і зустрівся з диктатором Володимиром Путіним. Перед Днем незалежності України, 23 серпня, Моді відвідав Київ.
Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і зробив декілька заяв про війну. Зокрема, прем'єр заявив про готовність Індії зіграти більшу роль у мирних переговорах. Детальніше візиту Моді в Україну - у нашому матеріалі.
Також днями стало відомо про візит радник з національної безпеки прем'єр-міністра Індії у Москву. За даними ЗМІ, він там обговорить мирні зусилля щодо України.
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