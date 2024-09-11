Фінансові новини
- |
- 11.09.24
- |
- 16:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Лукойл відновить постачання нафти Угорщині та Словаччині у жовтні – Reuters
14:35 11.09.2024 |
Російська компанія "Лукойл" має намір відновити постачання нафти трубопроводом "Дружба" до Словаччини та Угорщини у жовтні, після того як угорська MOL заявила про розблокування транспортування сирої нафти через Білорусь та Україну. Про це пише Reuters.
Постачання відновиться наступного місяця, оскільки плани експорту на вересень було складено заздалегідь і перенаправити обсяги складно, пояснили джерела агентства.
"Можливо, цього місяця вдасться перенаправити невеликий обсяг, але поки що цього не видно", - сказав Reuters один зі співрозмовників.
Улітку санкції України заблокували транзит російської нафти Лукойлу в Угорщину та Словаччину, що завадило надходженню лукойлівської нафти на нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині.
Напередодні угорська енергетична компанія заявила, що візьме на себе відповідальність за нафту Лукойлу на кордоні Білорусі та України. Раніше російські постачальники продавали сиру нафту на умовах FIP (вільно у трубопроводі) в угорському місті Фенешлітке.
За інформацією одного із джерел, MOL візьме на себе всі транспортні та інші витрати від кордону Білорусі та України до своїх НПЗ. Раніше за транзит нафти через Україну платила Росія.
Постачання російської нафти "Дружбою" у вересні, кажуть джерела, заплановані на рівні 510 000 тонн для Словаччини та 360 000 тонн для Угорщини.
У вересні основними постачальниками сирої нафти до Словаччини та Угорщини вважалися російські Татнєфть і Роснєфть.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Місія МВФ узгодила виділення Україні траншу у понад мільярд доларів: які подальші умови
|Трамп та Гарріс провели перші дебати: головні заяви
|Байден: США «просто зараз» працюють над скасуванням заборони для ЗСУ на удари углиб Росії
|Байден не виключає надання дозволу Україні бити американською зброєю по РФ, - Блінкен
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Переваги та недоліки телевізорів з криволінійним дисплеєм
У РУБРИЦІ
|Новий пакет військової допомоги: Латвія надасть Україні БТРи
|Росія програла суд ЄС щодо розблокування санкційних 70 мільярдів євро
|Крим повинен бути повернутий під контроль України, - Ердоган
|Лукойл відновить постачання нафти Угорщині та Словаччині у жовтні – Reuters
|Начштабу СБС Гладкий у 2014-2015 рр. 26 разів перетинав прикордонні пункти РФ, - ЗМІ
|Шольц повторно закликав до мирного саміту з Росією – задля «справедливого миру»
Бізнес
|Google заборонив підтвердження акаунта за номерами телефонів РФ – росЗМІ
|Фабрика TSMC у США вийшла на рівень продуктивності тайванських заводів компанії
|Нові дисплеї, габарити, клавіша для керування камерою та запис 4K/120 fps: Apple представила iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max
|iPhone 16 працює на чіпі A18: на 30% швидший, ніж iPhone 15
|Анонсовано Apple Watch 10 із найбільшим екраном за весь час існування серії
|AMD припиняє гонку продуктивності з NVIDIA та зосередиться на доступних відеокартах
|Соціологи з'ясували, як українці поставляться до заборони Telegram