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АНАЛІТИКА

Лукойл відновить постачання нафти Угорщині та Словаччині у жовтні – Reuters

 

Російська компанія "Лукойл" має намір відновити постачання нафти трубопроводом "Дружба" до Словаччини та Угорщини у жовтні, після того як угорська MOL заявила про розблокування транспортування сирої нафти через Білорусь та Україну. Про це пише Reuters.

Постачання відновиться наступного місяця, оскільки плани експорту на вересень було складено заздалегідь і перенаправити обсяги складно, пояснили джерела агентства.

"Можливо, цього місяця вдасться перенаправити невеликий обсяг, але поки що цього не видно", - сказав Reuters один зі співрозмовників.

Улітку санкції України заблокували транзит російської нафти Лукойлу в Угорщину та Словаччину, що завадило надходженню лукойлівської нафти на нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині.

Напередодні угорська енергетична компанія заявила, що візьме на себе відповідальність за нафту Лукойлу на кордоні Білорусі та України. Раніше російські постачальники продавали сиру нафту на умовах FIP (вільно у трубопроводі) в угорському місті Фенешлітке.

За інформацією одного із джерел, MOL візьме на себе всі транспортні та інші витрати від кордону Білорусі та України до своїх НПЗ. Раніше за транзит нафти через Україну платила Росія.

Постачання російської нафти "Дружбою" у вересні, кажуть джерела, заплановані на рівні 510 000 тонн для Словаччини та 360 000 тонн для Угорщини.

У вересні основними постачальниками сирої нафти до Словаччини та Угорщини вважалися російські Татнєфть і Роснєфть.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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