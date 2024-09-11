Начштабу СБС Гладкий у 2014-2015 рр. 26 разів перетинав прикордонні пункти РФ, - ЗМІ

Начальник штабу командування Сил безпілотних систем Роман Гладкий під час служби у Командуванні ВМС України перетинав російські прикордонні пункти.

Про це повідомляє "Телебачення Торонто".

Так, OSINT-команда у злитій базі ФСБ "Кордон" знайшла дані про перетини російського кордону Гладким у 2014 та 2015 роках.

"У базі відсутня інформація про конкретні пункти пропуску, тож Гладкий міг їздити в росію або у тимчасово окупований Крим. Але засвітився, тому що був внесений у базу під час перетину кордону. З 2014 до 2015 року він перетинав прикордонні російські пункти 26 разів. Це були поїздки як в росію (або в окупований Крим), так і звідти. У тому числі під час служби в Командуванні ВМС України. Зокрема, обіймаючи посаду начальника управління надводних та підводних сил Командування ВМС ЗС України", - йдеться в повідомленні.

"Телебачення Торонто" направило запит до ВМС, там заявили, що цю посаду Гладкий обіймав від 27 лютого 2015 року до 1 січня 2016 року.

За цей час він перетинав російський прикордонний пункт 8 разів.

За даними розслідувачів, найчастіше Гладкий перетинав російський кордон до лютого 2015 року, коли був слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Тоді він перетинав прикордонні пункти 18 разів.

"Крім того, у базі також є інформація про виїзди в Росію (або, ймовірно, в окупований Крим) його дружини, Олени Гладкої - 22 перетини кордону у період з 25 жовтня 2014 по 30 листопада 2015 років", - додали там.