Шольц повторно закликав до мирного саміту з Росією – задля «справедливого миру»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу повторив свій заклик провести мирний саміт щодо України за участю Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Шольц зробив свою заяву, виступаючи у Бундестазі в Берліні.

"Зараз саме той момент, саме той час, коли ми повинні озвучити наявні варіанти", - сказав німецький канцлер.

"Нам потрібна ще одна мирна конференція. І Росія повинна мати місце за столом переговорів. Це завдання, яке ми повинні вирішити зараз, озвучити те, що можливо", - сказав Шольц.

Він визнав, що деякі німецькі виборці виступають проти надання військової допомоги Україні і підтримували партії, які відкрито агітували проти такої підтримки.

Але Шольц підкреслив, що це правильно - "підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

У той же час, додав канцлер, "буде зроблено все можливе для того, щоб можливості досягнення миру - справедливого миру, який не є продиктованим, не є капітуляцією, який поважає цілісність і суверенітет України як країни, що зазнає вторгнення - щоб такий мир завжди розглядався".

Раніше Шольц вже пропонував провести ще одну мирну конференцію за участю Росії в розлогому нещодавньому інтерв'ю суспільному мовнику ZDF.

Ці висловлювання викликали різку критику з боку деяких інших німецьких політиків, особливо з боку правоцентристської опозиції християнських демократів, які звинуватили Шольца в тому, що він відступає від своєї підтримки України і намагається чинити тиск на Київ з метою примусити його до переговорів.

Водночас глава МЗС Німеччини Анналена Бербок скептично оцінює "мирні переговори" з Владіміром Путіним.