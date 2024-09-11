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До Києва прибули президент Литви та прем'єрка Латвії
10:16 11.09.2024 |
У середу до Києва з візитами прибули президент Литви Гітанас Науседа і глава уряду Латвії Евіка Сіліня.
Про це керівники балтійських держав повідомили у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".
Науседа повідомив, що під час візиту зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Військова та економічна підтримка для України має вирішальне значення для захисту її суверенітету та територіальної цілісності, додав він.
Сіліня відзначила, що Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО.
Нагадаємо, у середу в Києві очікують також на візит держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Британії Девіда Леммі.
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