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АНАЛІТИКА

До Києва прибули президент Литви та прем'єрка Латвії

 

У середу до Києва з візитами прибули президент Литви Гітанас Науседа і глава уряду Латвії Евіка Сіліня.

Про це керівники балтійських держав повідомили у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Науседа повідомив, що під час візиту зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Військова та економічна підтримка для України має вирішальне значення для захисту її суверенітету та територіальної цілісності, додав він.

Сіліня відзначила, що Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО.

Нагадаємо, у середу в Києві очікують також на візит держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Британії Девіда Леммі.
Ключові теги: Литва
 

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