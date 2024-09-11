Трамп на дебатах ухилився від відповіді, чи хоче перемоги України у війні

Експрезидент і кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп на дебатах зі своєю опоненткою ухилився від відповіді на питання, чи хоче він перемоги України у війні.

Як повідомляє "Європейська правда", цитати Трампа наводить The Guardian.

Після короткої перерви і поновлення дебатів модератор запитав Трампа, як саме він хоче реалізувати свою обіцянку "завершити війну за 24 години", про що він заявляв раніше і безпосередньо під час дебатів. Він також запитав його, чи хоче Трамп перемоги України у війні.

"Я хочу, щоб війна припинилася. Я хочу врятувати життя, які беззмістовно втрачаються. Люди гинуть мільйонами. Йдеться про мільйони. Все набагато гірше, ніж цифри, які вам дають, це неправдиві цифри", - заявив Трамп, не уточнюючи, на чому ґрунтуються його уявлення про "реальні втрати".

Модератор повторив запитання, чи вважає Трамп, що у кращих інтересах США, щоб Україна здобула перемогу у війні.

"На мою думку, у кращих інтересах США - щоб ця війна закінчилася і це питання просто вирішилося, щоб пройшли перемовини про угоду, тому що ми маємо припинити це нищення людських життів", - сказав Трамп.

Президентські дебати між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом проходили на телеканалі ABC News у вівторок, 10 вересня. Правила дебатів були схожі на ті, що застосовувались під час червневих дебатів між Байденом і Трампом, організованих CNN. На підготовчому етапі Трамп погрожував взагалі відмовитися від дебатів з аргументом, що ABC "упереджені".