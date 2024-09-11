Порошенко передав 112-й бригаді ТрО два комплекси «Ай-Петрі» і комплекс розвідувальних БПЛА «Посейдон»

Петро Порошенко передав 112-й бригаді ТрО два комплекси протидії засобам ворожих розвідок "Ай-Петрі" та комплекс БПЛА "Посейдон".

"Сьогодні є багато напрямків, де визначається майбутнє України. Це і Вовчанськ, це і Куп'янськ, Покровськ, Часів Яр, Херсон і Оріхів. Ми активно працюємо над тим, щоб забезпечити кожен зі цих напрямків необхідною технікою, дронами та якісним захистом від ворожих БПЛА. Цього разу передаємо техніку бійцям 112-ї бригади, що бʼються проти російської навали та ворожих дронів на одному з цих пекельних напрямків", - констатує Порошенко.

"Це - комплекс оперативно-тактичного БПЛА "Посейдон", ви їх дуже добре знаєте. Це три літаки, дві станції управління. Бійці бригади пройшли підготовку по експлуатації "Посейдонів". Отримали дуже важливі знання, блискуче закінчили. Комплекс "Посейдон", який буде очима Збройних Сил, сьогодні передається в найдостойніші руки. Цей комплекс має дуже стійкий "антиджам", має посилений захист від ворожого РЕБу і гарантовано забезпечує інформацією наших військових", - говорить П.Порошенко.

Він також закликав владу скасувати неефективне рішення про вилучення військового ПДФО з бюджетів громад і повернути кошти на рахунки бригад. За словами Порошенка, це дозволить військовим оперативно закривати свої потреби.

"Ми свого часу дуже сильно боролися за те, щоб у бригад не забирали кошти податків, які платять військові в своєму пункті постійного призначення. Щоб значна частина цих коштів залишалася на рахунках бригад. Минулої осені у місцевих бюджетів ці кошти забрали. Сьогодні уряд, Мінфін, ДССЗЗІ вимушені визнати помилковість цього рішення", - зазначиає Петро Порошенко.

"Ми вважаємо це неприйнятним. Мінімум 50% коштів ПДФО, які сплачують з грошового забезпечення військових, мають залишатися на рахунках бригад. Щоб бригади самі вирішували, що їм сьогодні купляти - FPV-дрони, чи "Ай-Петрі", чи комплекси РЕБ, чи запчастини для техніки, чи шини, чи все те, що зараз ми поставляємо на фронт", - зауважує лідер "Європейської солідарності".

16 серпня 2022 року Петро Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота - до 4000 метрів. Це - комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

Як відомо, у листопаді минулого року Петро Порошенко інвестував власні кошти у розробку новітньої системи РЕБ "Ай-Петрі". Сума інвестицій сягнула 200 млн грн. На фронті вже працюють десятки цих комплексів.

Російські дрони-розвідники і ударні БПЛА - Ланцети, Зали, Орлани та інші - постійно загрожують нашим військам. За словами Порошенка, умови сучасної війни вимагають технологічних рішень. "Це - кібербезпека, яка має унікальні властивості, розроблена фахівцями нашої команди - програмістами, інженерами. Ми налагодили серійне виробництво. Моя мрія, щоб уся смуга оброни була під надійним прикриттям кіберзахисту, ефективним для протидії всім системам безпілотних літальних апаратів", - говорить Петро Порошенко.