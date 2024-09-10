З Угорщиною в України наразі досить конструктивний діалог - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє про конструктивний діалог із Угорщиною в євроінтеграційному питанні.

"З Угорщиною у нас наразі досить конструктивний діалог у напрямі конструктивного прагматизму. Ви чули, що в Угорщині відкрито першу українську школу... Ми розуміємо, як ми рухаємося в нашій співпраці", - сказав Шмигаль на пресконференції у вівторок у Києві.

Прем'єр зазначив, що Угорщина відповідально головує в Раді ЄС, а 2025 року буде черга Польщі та Данії.

Він наголосив, що Україна має амбітні плани на всі періоди, зокрема й на період головування Угорщини.

"На сьогодні я не бачу глобальної загрози на нашому євроінтеграційному шляху", - наголосив Шмигаль.