Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: Білий дім передав Конгресу засекречену доповідь про свою стратегію щодо війни в Україні

 

Адміністрація Джо Байдена нібито надіслала у Конгрес довгоочікувану засекречену доповідь, де пояснює свою стратегію щодо російсько-української війни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на три анонімні джерела.

Йдеться про документ, вимогу щодо підготовки якого включили у багатостраждальний пакетний законопроєкт з 60 млрд доларів допомогу для України, суперечки довкола якого тривали з минулої осені і який врешті ухвалили у квітні. Початково терміном подання доповіді про стратегію вказали червень.

Помічник одного з членів Конгресу сказав, що там отримали доповідь у понеділок і ще не знайомилися з документом.

Ще двоє джерел також підтвердили, що документ отримали.

Через значну затримку доповіді після того, коли минув крайній термін, деякі республіканці почали казати, що розчаровані і можуть заблокувати подальші ініціативи на фінансування підтримки України.

Cенатор Джим Ріш, очільник сенатського комітету із закордонних справ, у серпні коментував ситуацію з доповіддю і казав, що виступає за підтримку України, але "не сліпу".

"Ще від перших днів війни Путіна проти України ми просили адміністрацію Байдена-Гарріс подати стратегію того, як США і союзники можуть допомогти Україні перемогти. Коли вони не відреагували на прохання, ми прописали у законі те, що така стратегія має бути надана Конгресу. Крайній термін минув, а відповіді не надійшло. Президент Байден і віцепрезидентка Гарріс мають надати цю стратегію не лише нам, але й американському народу, а відсутність їхньої реакції дозволяє припускати, що у них такох стратегії немає, або вони бояться показати її", - коментував Ріш.

Раніше неофіційно повідомляли, що перспектива перемоги на президентських виборах у США Камали Гарріс нібито гальмує кредит на $50 млрд для України.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон упевнений, що Дональд Трамп зможе завершити війну в Україні, якщо стане президентом.

Колишній держсекретар Трампа Майк Помпео ділився своїми міркуваннями, яким може бути його план для припинення війни.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0948
  0,0780
 0,19
EUR
 1
 45,3830
  0,1744
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8389  0,00 0,01 41,4322  0,02 0,05
EUR 45,2111  0,19 0,41 45,9174  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1300  0,05 0,12 41,1600  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес