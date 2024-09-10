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АНАЛІТИКА

Україна та Канада посилять співпрацю у сфері інформаційної політики та боротьби з дезінформацією

 

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький провів зустріч із Надзвичайним і повноважним послом Канади в Україні Наталею Цмоць та представниками посольства, повідомляє пресслужба відомства в понеділок.

«Українців і канадців об'єднують спільні цінності. Ми вдячні Канаді за підтримку в нашій боротьбі. Для нас важливо поглиблювати співпрацю з партнером, який розуміє нашу культуру та стратегічні цілі», - сказав Микола Точицький.

Учасники зустрічі наголосили на важливості добудови Національного музею Голодомору-геноциду. Крім того, йшлося про співпрацю України та Канади у сфері боротьби з російською дезінформацією та фейками на інституційному рівні.

«Культурний спротив, боротьба за культурну ідентичність - це дуже важливі чинники української боротьби за перемогу і справедливий мир, і всі ми партнери в досягненні цієї мети», - наголосила Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Наталія Цмоць.

Міністр наголосив, що російська пропаганда у своїй інформаційній війні проти цивілізованого світу намагається використати всі засоби, зокрема кінематограф, для спотворення реальності. У цьому контексті Микола Точицький наголосив на необхідності докласти спільних зусиль із канадськими партнерами задля недопущення створення та поширення на міжнародних кінофестивалях продукції, яка під виглядом «глибшого розуміння війни» виправдовує злочини агресора.

Як повідомлялося раніше, генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко висловив рішучий протест спробі показу фільму Russians at War («Росіяни на війні») режисерки Анастасії Трофімової на Міжнародному кінофестивалі в Торонто TIFF.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Канада
 

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