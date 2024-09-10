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АНАЛІТИКА

Майже половина українців вважає телемарафон неактуальним - соцопитування

23:33 09.09.2024 |

Політика

 

Майже половина українців вважає, що єдиний телемарафон нині неактуальний. Нейтральне ставлення до нього зберігають орієнтовно 16% громадян, іще у 15% немає відповіді. Водночас лише 17% українців вважають, що телемарафон не втратив актуальності.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва на замовлення Руху "Чесно" з 9 до 15 серпня 2024 року.

"Рівень підтримки телемарафону громадянами значно знизився порівняно з минулою хвилею соціологічного дослідження, проведеного в грудні 2023 року. Тоді актуальним телемарафон вважали на 5% більше опитаних. Нейтральне ставлення до актуальності телемарафону також мали на 5% більше громадян", - ідеться в повідомленні Руху "Чесно" на офіційному сайті в понеділок.

Окрім того, в українців є запит на відновлення відкритості роботи парламенту. Майже 57% громадян виступають за онлайн-трансляції засідань на телеканалі "Рада" - цей показник не змінився.

Як свідчать результати дослідження, глядачів телемарафону стає дедалі менше, а отже, доцільність його існування під питанням. Цілком згодні з тезою про втрату актуальності формату телемарафону 35% українців. Ще майже 16% громадян, скоріше, підтримують таку позицію. Водночас, як зазначається в повідомленні, новопризначений міністр культури Микола Точицький у своїх перших виступах на посаді наголошує, що телемарафон продовжить своє існування.

Він говорить про те, що конструктивні зміни формату телемарафону будуть позитивно сприйняті. Зазначається, що про необхідність зміни формату в інтерв'ю "Чесно" говорив і голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, однак суттєвих змін за весь час існування телемарафону так і не відбулося.

Повідомляється, що в регіональному розрізі опитування зафіксувало певні відмінності. Південні регіони України більш негативно налаштовані до телемарафону, в той час як показники інших регіонів майже не відрізняються.

Також зазначається, що українці, які називають своєю рідною мовою російську, на 10% частіше називають телемарафон неактуальним. Водночас відсоток тих, хто вважає формат телемарафону актуальним, серед україномовних і російськомовних однаковий.

Щодо онлайн-трансляції засідань парламенту на телеканалі "Рада" позиція всіх регіонів дуже схожа. Суттєвих відмінностей у цьому питанні жителі різних регіонів не демонструють.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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