МЗС попередило Іран про наслідки надання Росії балістичних ракет

До Міністерства закордонних справ у понеділок, 9 вересня, викликали тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара у зв'язку з повідомленнями про можливе постачання іранських балістичних ракет Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило МЗС.

Іранському дипломату висловили "глибоке занепокоєння" через повідомлення щодо можливого постачання Іраном балістичних ракет Росії.

Зазначається, що йому "в жорсткій формі висловлено попередження" про "руйнівні та непоправні наслідки" такого кроку для двосторонніх відносин. Інших деталей МЗС не наводить.

6 вересня видання WSJ з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран вже передав Росії балістичні ракети малої дальності.

У Раді нацбезпеки Білого дому заявили, що якщо Іран передав чи передасть Росії балістичні ракети, це буде "драматичною ескалацією" у підтримці Тегераном війни РФ проти України.

У Євросоюзі раніше заявили, що союзники поділилися із ним інформацією щодо передачі Іраном балістичних ракет Росії для використання у війні проти України.