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Британія закупить для України артснарядів на 300 млн фунтів стерлінгів
22:23 09.09.2024 |
Міністерство оборони Великої Британії днями оголосило про контракт на закупівлю 152-мм боєприпасів для України, який коштуватиме близько 300 млн фунтів стерлінгів.
За планом, до кінця року мають бути поставлені кільканадцять тисяч снарядів. Контракт на постачання артилерійських боєприпасів укладений з підрозділом Міноборони країни Defence Equipment & Support.
Угода передбачає постачання 120 000 нових снарядів протягом наступних 18 місяців, що стимулюватиме розвиток промислового потенціалу в Європі і забезпечить надійні ланцюги постачання.
Окрім того, йдеться також про те, що ще вісім країн світу приєднались до Великої Британії, щоб разом виділити понад 1 мільярд фунтів стерлінгів Міжнародному фонду для України.
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