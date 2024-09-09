Британія закупить для України артснарядів на 300 млн фунтів стерлінгів

Міністерство оборони Великої Британії днями оголосило про контракт на закупівлю 152-мм боєприпасів для України, який коштуватиме близько 300 млн фунтів стерлінгів.

За планом, до кінця року мають бути поставлені кільканадцять тисяч снарядів. Контракт на постачання артилерійських боєприпасів укладений з підрозділом Міноборони країни Defence Equipment & Support.

Угода передбачає постачання 120 000 нових снарядів протягом наступних 18 місяців, що стимулюватиме розвиток промислового потенціалу в Європі і забезпечить надійні ланцюги постачання.

Окрім того, йдеться також про те, що ще вісім країн світу приєднались до Великої Британії, щоб разом виділити понад 1 мільярд фунтів стерлінгів Міжнародному фонду для України.