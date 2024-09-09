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АНАЛІТИКА

Сі Цзіньпін закликав створити умови для політичного врегулювання війни в Україні

 

Лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. На зустрічі китайський лідер закликав створити умови для політичного врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Зазначається, що Сі та Стере обговорили на зустрічі і питання війни в Україні.

"Сі підкреслив, що Китай заохочує і підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи, продовжуватиме переконувати і сприяти переговорам, а також відігравати конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання кризи в Україні", - сказано у повідомленні.

Сі сподівається, що всі сторони працюватимуть разом через діалог для накопичення сприятливих умов для політичного врегулювання війни.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Китай заявляє про нейтральність у війні Росії проти України, підтримуючи суверенітет України, водночас поглиблюючи економічну співпрацю з Москвою. Хоча Китай офіційно не постачає зброю РФ, його компанії продають товари подвійного призначення, які можуть використовуватися у війні.

Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Китай припинити постачати Росії товари подвійного значення і натякнув на посилення санкцій. Т

Також США та Австралія закликали Пекін повпливати на Москву для завершення війни в Україні.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Китай
 

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