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Сі Цзіньпін закликав створити умови для політичного врегулювання війни в Україні
22:17 09.09.2024 |
Лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. На зустрічі китайський лідер закликав створити умови для політичного врегулювання війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.
Зазначається, що Сі та Стере обговорили на зустрічі і питання війни в Україні.
"Сі підкреслив, що Китай заохочує і підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи, продовжуватиме переконувати і сприяти переговорам, а також відігравати конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання кризи в Україні", - сказано у повідомленні.
Сі сподівається, що всі сторони працюватимуть разом через діалог для накопичення сприятливих умов для політичного врегулювання війни.
Позиція Китаю щодо війни в Україні
Китай заявляє про нейтральність у війні Росії проти України, підтримуючи суверенітет України, водночас поглиблюючи економічну співпрацю з Москвою. Хоча Китай офіційно не постачає зброю РФ, його компанії продають товари подвійного призначення, які можуть використовуватися у війні.
Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Китай припинити постачати Росії товари подвійного значення і натякнув на посилення санкцій. Т
Також США та Австралія закликали Пекін повпливати на Москву для завершення війни в Україні.
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