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Шольц підтримує запрошення Росії на другий Саміт миру
09:42 09.09.2024 |
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає правильною ідею запросити Росію на другий Саміт миру, та вважає, що вже зараз потрібно обговорювати шляхи завершення війни.
Про це він сказав у великому інтерв'ю ZDF, пише "Європейська правда".
Олаф Шольц висловився за участь Росії у другому Саміті миру, та зазначив, що він і президент України Володимир Зеленський погоджуються у цьому.
"Думаю, зараз той момегнт, коли ми маємо обговорювати, як можна завершити війну і досягти миру швидше, ніж зараз видається можливим", - сказав канцлер.
Він згадав, що мав "дуже конфіденційну розмову" із Зеленським і між ними добрі стосунки.
Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що запрошення на другий Саміт миру представника Росії не слід трактувати як початок перемовин з РФ.
Він також сказав, що Україна хоче проводити другий Саміт миру не раніше, аніж буде завершена підготовка спільного плану з реалізації кожного пункту "формули миру".
Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що підготовчий документ до другого Саміту миру буде готовий до листопада.
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