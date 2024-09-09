Україна готова створити новий суд в рамках співпраці з МВФ, - ОП

Україна налаштована на співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Водночас країна наразі виконує всі зобов'язання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра обговорила з представниками місії Міжнародного валютного фонду ключові реформи, необхідні для п'ятого перегляду програми фінансування EFF.

Під час зустрічі основну увагу було приділено:

* створенню Вищого спеціалізованого суду для розгляду публічно-правових спорів проти національних державних органів;

* продовженню мандата Громадської ради міжнародних експертів для успішного завершення конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Мудра також запевнила представників місії, що Україна готова створити Вищий спеціалізований суд.

"Кандидати на посади суддів пройдуть перевірку професійної компетентності та доброчесності за участю незалежних експертів з міжнародним досвідом", - йдеться в заяві.

Водночас на зустрічі обговорили посилення незалежності та ефективності Рахункової палати України для контролю за використанням коштів Державного бюджету.

Сторони домовилися продовжувати активний діалог для реалізації реформ.

Заступниця очільника ОП також зазначила, що Україна налаштована на співпрацю та продовжує виконувати всі зобовʼязання, передбачені Меморандумом із МВФ.