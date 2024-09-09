Фінансові новини
- |
- 09.09.24
- |
- 17:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Буданов: Telegram - це шкідливо, він загроза національній безпеці
08:54 09.09.2024 |
Telegram становить загрозу національній безпеці України. Закрити його в Україні важко технічно, але можливо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в інтерв'ю "Радіо Хартія".
На питання про те, чи можна вважати Telegram шкідливим, Буданов відповів ствердно.
"Я ніколи не боявся цього сказати. Прямо кажу, Telegram - це загроза нашій національній безпеці. Я це кажу абсолютно прямо, і ми це навіть документально робили", - заявив Буданов.
За його словами, дослідження підтверджують, що Telegram став головним джерелом інформації для українського суспільства. При цьому керівник ГУР зазначив, що не підтримує закриття Telegram в Україні.
"Я не за те, щоб його взяти і закрити. Це, до речі, досить важко зробити, але можливо. Я виступаю за те, щоб "офізичити" всі ці Telegram-канали. Якщо ти хочеш висвітлювати новини, будь ласка, зареєструйся", - сказав Буданов.
Начальник воєнної розвідки також наголосив, що заблокувати Telegram, як російські соцмережі "Одноклассники" та "Вконтакте", технічно важче, але це можливо. Буданов також зазначив, що Twitter (Х) не шкідливий для українців.
Обмеження Telegram
Нагадаємо, що в Україні довгий час йдуть дискусії щодо обмеження Telegram. Українська влада наголошує, що головна проблема полягає в анонімному поширенні інформації у месенджері.
Розмови про закриття Telegram відновилися, коли у Франції був затриманий засновник месенджера Павло Дуров. Його звинувачують у тому, що він не модерував сервіс та не працював зі слідством.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ дозволив купівлю валюти торговельними майданчиками для сплати ПДВ у ЄС під час продажу туди українських товарів
|НБУ дозволив бізнесу оплатити купони за євробондами власною валютою з України з початку війни
|Нацбанк України обмежив оплату з карток за кордоном нерухомості, годинників, ювелірки та дорогоцінних металів
|Франція спрямує 300 млн євро з доходів від заморожених у ЄС активів РФ для закупівлі озброєння для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Переваги та недоліки телевізорів з криволінійним дисплеєм
У РУБРИЦІ
|Швеція анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн євро
|У німецькій опозиції накинулися на Шольца після натяків на мирні переговори з РФ
|Соціологи з'ясували, як українці поставляться до заборони Telegram
|Шольц підтримує запрошення Росії на другий Саміт миру
|Україна готова створити новий суд в рамках співпраці з МВФ, - ОП
|Буданов: Telegram - це шкідливо, він загроза національній безпеці
Бізнес
|Ілон Маск анонсував запуск нового застосунку X TV для смарт-телевізорів, але поки що в бета-тесті
|BMW з Toyota готуються випустити автомобілі на водневих двигунах – Bloomberg
|США, Британія та країни ЄС підпишуть першу міжнародну угоду про використання ШІ
|США хоче почати розслідування проти китайських маркетплейсів Temu та Shein
|Qualcomm представила 8-ядерний Snapdragon X Plus для бюджетніших ноутбуків
|YouTube дозволить батькам слідкувати за акаунтами своїх дітей
|Google анонсувала п'ять нових функцій для Android