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Cибіга звільняє заступницю і відкликає тимчасового повіреного України у Грузії
08:49 09.09.2024 |
Міністерство закордонних справ України буде переформатовано. Цей процес включає як кадрові рішення, так і залучення молоді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву новопризначеного главу МЗС України Андрія Сибіги у Facebook.
Він розповів, що сьогодні провів нараду з українськими послами та генконсулами, на якій повідомив про перші кадрові рішення. Зокрема:
до Кабінету міністрів України вже внесено подання про звільнення заступниці міністра Ірини Боровець;
буде припинено довготермінове відрядження тимчасово повіреного в Грузії Михайла Харишина.
За словами міністра, повіреного відкликають через "повне нерозуміння ним реалій дипломатії держави, що воює".
Також Сигіба анонсував, що буде нова структура Міністерства, переглянуті штатні розклади посольств.
"Ми потребуємо приходу молоді до нас. Всі умови для цього будуть створені - запланував зустріч із керівниками провідних галузевих університетів", - йдеться у повідомленні голови МЗС України.
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