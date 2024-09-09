Камишіна призначено радником президента зі стратегічних питань - указ

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Камишіна радником президента України зі стратегічних питань.

Це закріплено указом №623/2024 від 8 вересня, який опубліковано на сайті президента.

Верховна Рада 4 вересня відправила у відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Камишіна. На цю посаду Камишіна було призначено в березні 2023 року, а до цього, у 2021-2023 рр., він був головою правління АТ "Укрзалізниця".