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Верещук і Микиту призначено заступниками керівника Офісу президента - укази

08:43 09.09.2024 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський призначив заступниками керівника Офісу президента Ірину Верещук і Віктора Микиту.

Це закріплено указами №620-621/2024 від 8 вересня, які опубліковано на сайті президента.

5 вересня Верховна Рада підтримала відставку віцепрем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Верещук, яка обіймала цю посаду з 4 листопада 2021 року. До цього, з 2019 року, вона була народною депутаткою 9-го скликання. Раніше, у 2010-2015 рр., Верещук була мером Рава-Руської (Львівська обл.).

Віктор Микита до призначення заступником керівника Офісу президента очолював Закарпатську обласну державну адміністрацію (з грудня 2021 року). З 2003 року працював у правоохоронних органах. Зокрема, був заступником начальника управління СБУ в Закарпатській області та обіймав посаду в центральному апараті СБУ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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