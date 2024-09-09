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АНАЛІТИКА

Кабмін призначив Стельмаха в.о. міністра реінтеграції

08:39 09.09.2024 |

Політика

 

Кабінет Міністрів України тимчасово поклав виконання обов'язків міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України на Анатолія Стельмаха.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Стельмах обіймав посаду заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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