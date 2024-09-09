Португалія закликає ЄС розпочати підготовку до вступу України

Португалія активно лобіює вступ України до Європейського союзу і хоче, щоб блок розпочав підготовку до цього можливого приєднання, повідомляє Bloomberg.

"Ми дуже залучені в процес розширення", - заявив міністр закордонних справ Португалії в інтерв'ю на полях Форуму Амброзетті, конференції, що проходить на березі озера Комо на півночі Італії.

"Нам потрібно підготуватися до прийняття України в ЄС, коли це стане можливим", - додав він.

За його словами, цей процес "потребуватиме фінансової та інституційної реформи, про яку ми повинні подбати негайно".

Щодо Курської операції ЗСУ глава МЗС Португалії сказав, що "вторгнення України в Курську область Росії явно змінило сприйняття балансу війни". Водночас він закликав до переговорів про припинення конфлікту, який, на переконання міністра, має очолити Київ.