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Португалія закликає ЄС розпочати підготовку до вступу України
08:27 09.09.2024 |
Португалія активно лобіює вступ України до Європейського союзу і хоче, щоб блок розпочав підготовку до цього можливого приєднання, повідомляє Bloomberg.
"Ми дуже залучені в процес розширення", - заявив міністр закордонних справ Португалії в інтерв'ю на полях Форуму Амброзетті, конференції, що проходить на березі озера Комо на півночі Італії.
"Нам потрібно підготуватися до прийняття України в ЄС, коли це стане можливим", - додав він.
За його словами, цей процес "потребуватиме фінансової та інституційної реформи, про яку ми повинні подбати негайно".
Щодо Курської операції ЗСУ глава МЗС Португалії сказав, що "вторгнення України в Курську область Росії явно змінило сприйняття балансу війни". Водночас він закликав до переговорів про припинення конфлікту, який, на переконання міністра, має очолити Київ.
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