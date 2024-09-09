Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Португалія остаточно передала Україні 6 гелікоптерів Ка-32

Португалія остаточно передала Україні 6 гелікоптерів Ка-32

 

Як відомо, про передання Києву шести гелікоптерів оголосила ще у жовтні 2022 року колишня міністерка оборони Португалії Елена Каррейрас. Їх ще у 2006 році придбало португальське Міністерство внутрішніх справ.

Каррейрас пояснювала, що після запровадження санкцій проти Росії країна не могла більше експлуатувати російські Ка-32, крім того, один із них унаслідок аварії зламався.

Але станом на листопад 2023-го гелікоптери ще перебували в Португалії. Як говорили тоді в Лісабоні, там чекали "вказівки від української сторони щодо наступних кроків, які необхідно зробити" в процесі передання.

Проблемні питання вдалось вирішити вже за нового уряду Португалії на чолі з Луїшем Монтенегру.

Нагадаємо, Україна та Португалія у травні підписали безпекову угоду.

Крім того, португальський прем'єр Луїш Монтенегру на саміті НАТО у Вашингтоні в липні заявив, що Лісабон планує збільшити суму військової допомоги Україні цьогоріч до 220 млн євро.
За матеріалами: Європейська правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0168
  0,0722
 0,18
EUR
 1
 45,5574
  0,0308
 0,07

Курс обміну валют на 06.09.24, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8415  0,05 0,13 41,4130  0,07 0,16
EUR 45,3974  0,09 0,21 46,0567  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0800  0,02 0,04 41,1000  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес