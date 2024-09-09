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Португалія остаточно передала Україні 6 гелікоптерів Ка-32
08:24 09.09.2024 |
Як відомо, про передання Києву шести гелікоптерів оголосила ще у жовтні 2022 року колишня міністерка оборони Португалії Елена Каррейрас. Їх ще у 2006 році придбало португальське Міністерство внутрішніх справ.
Каррейрас пояснювала, що після запровадження санкцій проти Росії країна не могла більше експлуатувати російські Ка-32, крім того, один із них унаслідок аварії зламався.
Але станом на листопад 2023-го гелікоптери ще перебували в Португалії. Як говорили тоді в Лісабоні, там чекали "вказівки від української сторони щодо наступних кроків, які необхідно зробити" в процесі передання.
Проблемні питання вдалось вирішити вже за нового уряду Португалії на чолі з Луїшем Монтенегру.
Нагадаємо, Україна та Португалія у травні підписали безпекову угоду.
Крім того, португальський прем'єр Луїш Монтенегру на саміті НАТО у Вашингтоні в липні заявив, що Лісабон планує збільшити суму військової допомоги Україні цьогоріч до 220 млн євро.
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