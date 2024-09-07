Міністр оборони України Рустем Умеров підбив підсумки 24-го засідання у форматі «Рамштайн» і зазначив, що Україна цього року робить особливий акцент на «морській обороні».

«Ще один ключовий результат зустрічі з союзниками - підписання Положення Коаліції морських спроможностей (КМС). Вдячний Великій Британії та Норвегії за лідерство в Коаліції. Очікуємо приєднання інших країн-партнерів», - написав він у Facebook.

За його словами, робота в рамках КТС означатиме довгострокову підтримку України щодо забезпечення безпеки в Чорному морі.

«Цього року Україна робить особливий акцент на морській обороні. Ми вже відкинули ворожі російські кораблі від берегів кримського півострова.

Разом із союзниками продовжуємо реалізовувати «Стратегію морської безпеки», - наголосив міністр.

За результатами засідання у форматі «Рамштайн» Умеров наголосив на «великій зацікавленості з боку наших партнерів і союзників інвестувати, фінансувати та співпрацювати для посилення української оборонної промисловості». За його словами, низкою країн уже триває активна комунікація про можливості фінансування української зброї, ракет, дронів.

«Це відкриває нові можливості спільного розвитку оборонного потенціалу. І що найважливіше - посилює наш фронт. Українські далекобійні дрони вже демонструють свою ефективність, на чому наголошують і наші союзники», - зазначив глава відомства.

Крім того, Умеров нагадав про ключові результати сьогоднішнього засідання Контактної групи. Зокрема, США оголосили про виділення чергового пакета військової допомоги Україні на суму 250 мільйонів доларів. Канада надасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет і 1300 боєголовок до них. Також новий пакет допомоги включає тисячі кулеметів і пістолетів, елементи військової техніки та півсотні швидких, що допоможе забезпечити медичні потреби на полі бою.

Крім цього Канада взяла на себе важливу роль у навчанні українських пілотів для польотів на F-16 у рамках програми «FLIT». На 5-річний термін підготовки пілотів і технічного складу уряд виділить 389 мільйонів доларів.

Велика Британія раніше оголосила, що передасть Україні 650 легких багатоцільових ракет (LMM) на суму 162 мільйони фунтів, а Нідерланди нададуть Україні ракети класу повітря-повітря і допоміжні матеріали для літаків F-16 на суму 80 мільйонів євро.

Своєю чергою Швеція долучилася до коаліції з розмінування, підписавши Меморандум про взаєморозуміння і зобов'язавшись внести 5 мільйонів євро до Фонду Коаліції для підтримки зусиль із розмінування територій. Іспанія відправить батарею зенітно-ракетного комплексу HAWK, що включає 6 пускових установок.