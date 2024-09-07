Остін: план перемоги Зеленського не був предметом обговорення, але ця війна може закінчитися швидко, якщо Путін виведе свої війська

Міністр оборони США Ллойд Джеймс Остін III каже, що під час засідання Контактної групи з оборони України, в якому взяв участь президент України Володимир Зеленський, сторони не обговорювали мирного плану, який глава української держави має намір представити президенту США Джо Байдену, проте переконаний, що ця війна може закінчитися швидко, якщо Путін виведе свої війська з української території.

Про це він сказав на пресконференції, яка відбулася в п'ятницю на авіабазі Рамштайн (Німеччина) після закінчення 24-го засідання Контактної групи з оборони України, відповідаючи на запитання журналістів. "У мене був шанс провести деякий час із президентом Зеленським, і ви пам'ятаєте, що президент Зеленський виклав свої цілі та завдання під час своїх вступних коментарів. Але що стосується плану перемоги,... ми це не обговорювали", - констатував Остін.

Водночас глава Пентагону висловив упевненість, що цей план перемоги «президент Зеленський має намір презентувати президенту Байдену та іншим лідерам за першої можливості".

Остін знову заявив, що «з точки зору того, чи досяжна перемога, то ця війна може закінчитися дуже швидко, якщо Путін вирішить вивести свої війська з місць, які він зайняв в Україні». «Це може закінчитися тим, що Путін може покінчити з цим дуже швидко, якщо він просто прийме просте і правильне рішення скасувати те, що він зробив. Що стосується абсолютної перемоги, це справді залежить від того, як ви її визначаєте. Україна зосереджена на захисті своєї суверенної території", - деталізував він.

Остін знову запевнив, що партнери, зокрема США, продовжать робити все можливе, щоби допомогти їм у цьому. "Ви знаєте, які цілі та завдання Росії - ми знаємо від самого початку, що вона хотіла анексувати Україну, тому що вона не вірить, що Україна є добросовісною країною. Я гадаю, в кінцевому підсумку цей конфлікт буде вирішено за столом переговорів, але коли настане цей момент, важко передбачити. Тому ми продовжимо працювати, щоб поставити Україну в найкраще можливе становище, в якому вона може бути, коли і якщо цей день настане в майбутньому", - додав глава Пентагону.