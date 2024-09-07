Данія оголосила про підтримку України майже на $115 млн, Норвегія передасть оборонні технології - Остін

Міністр оборони США Ллойд Джеймс Остін III каже, що Данія оголосила про виділення підтримки Україні в розмірі близько $115 млн.

"У відсотковому співвідношенні до ВВП дюжина наших союзників насправді робить більший внесок у самооборону України, ніж Сполучені Штати, і ми продовжуємо бачити вражаючі нові зобов'язання з надання допомоги у сфері безпеки. Просто подивіться на оголошення Данії про короткострокову і довгострокову підтримку України в розмірі близько $115 млн", - сказав він на пресконференції в п'ятницю на авіабазі "Рамштайн" (Німеччина) після закінчення 24-го засідання Контактної групи з оборони України.

Глава Пентагону уточнив, що ця підтримка включає закупівлю нової військової техніки через українську оборонну промисловість.

Крім того, за його словами, Норвегія передасть Україні "оборонні технології через норвезьку промисловість для підтримки виробництва 155-міліметрових снарядів в Україні". "Це ще більше підвищить здатність України виробляти сучасні артилерійські боєприпаси у себе вдома", - переконаний він.

Остін констатував, що також триває робота для того, щоб "стимулювати інвестиції у власну оборонну промислову базу України". "Національні директори з озброєнь допомагають переводити потреби України в розширені виробничі лінії по всьому світу і в прискорені поставки ключових можливостей. Сполучені Штати і наші колеги по Контактній групі також співпрацюють з українськими оборонними фірмами, щоб допомогти Україні наростити власне виробництво", - розповів він.

За словами глави Пентагону, партнери працюють з Україною "над створенням міцної структури для довгострокової підтримки". «Тому ми впевнені, що будуємо правильну структуру, щоб допомогти Україні домогтися успіху в майбутні тижні, місяці та роки», - наголосив Остін.

Остін констатував, що також ведеться робота для того, щоб "стимулювати інвестиції у власну оборонну промислову базу України". "Національні директори з озброєнь допомагають переводити потреби України в розширені виробничі лінії по всьому світу і в прискорені поставки ключових можливостей. Сполучені Штати і наші колеги по Контактній групі також співпрацюють з українськими оборонними фірмами, щоб допомогти Україні наростити власне виробництво", - розповів він.

За словами глави Пентагону, партнери працюють з Україною "над створенням міцної структури для довгострокової підтримки". "Тому ми впевнені, що будуємо правильну структуру, щоб допомогти Україні домогтися успіху в майбутні тижні, місяці та роки", - наголосив Остін.