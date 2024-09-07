Міністр культури Точицький виступає за збереження телемарафону

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький виступає за збереження загальнонаціонального марафону "Єдині новини".

"Що стосується марафону - він був, є і буде. Просто потрібно шукати форму, щоб була зацікавленість у громадськості. Є велика кількість людей, які його дивляться. І також дуже важливо доносити єдиним голосом те, що відбувається навколо", - сказав Точицький на засіданні парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, перед його призначенням.

Він зазначив, що буде готовий надалі обговорити з комітетом питання телемарафону.

Як повідомлялося, 5 вересня Верховна Рада призначила Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій.