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Міністр культури Точицький виступає за збереження телемарафону
Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький виступає за збереження загальнонаціонального марафону "Єдині новини".
"Що стосується марафону - він був, є і буде. Просто потрібно шукати форму, щоб була зацікавленість у громадськості. Є велика кількість людей, які його дивляться. І також дуже важливо доносити єдиним голосом те, що відбувається навколо", - сказав Точицький на засіданні парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, перед його призначенням.
Він зазначив, що буде готовий надалі обговорити з комітетом питання телемарафону.
Як повідомлялося, 5 вересня Верховна Рада призначила Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій.
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