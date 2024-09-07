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АНАЛІТИКА

Іспанія приєдналася до IT-коаліції та Морської коаліції

 

Іспанія приєдналася до IT-коаліції і до Морської коаліції на підтримку України, повідомила пресслужба Міністерства оборони Іспанії.

Як повідомляють у пресрелізі Міноборони Іспанії за підсумками засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" у Німеччині, ці документи підписала міністр оборони країни Маргарита Роблес.

"Наприкінці зустрічі міністр Роблес підписала угоду про приєднання Іспанії до Коаліції інформаційних технологій, очолюваної Естонією і Люксембургом, і до Морської коаліції, очолюваної Норвегією і Великою Британією", - ідеться в повідомленні міністерства оборони Іспанії на офіційному сайті в п'ятницю.

Раніше повідомлялося, що чергове засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" відбулося в присутності президента України Володимира Зеленського.

Іспанія стала 13-м учасником IT-коаліції. Це спеціальна група держав у рамках Контактної групи з оборони України під керівництвом Естонії та Люксембургу. Її метою є підтримка Міноборони України та ЗСУ у сфері ІТ, зв'язку та кібербезпеки. Наразі до неї входять: Естонія і Люксембург, як країни-лідери, Бельгія, Велика Британія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Японія та Україна.

Морську коаліцію було створено за ініціативи Великої Британії в грудні 2023 року, її співголовою є Норвегія.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Іспанія
 

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