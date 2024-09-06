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АНАЛІТИКА

Зеленський обговорив із Шольцем спільне виробництво озброєння

 

Президент України Володимир Зеленський обговорив на зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцем спільне виробництво озброєння, повідомила пресслужба глави Української держави.

"Серед обговорених на зустрічі питань - реалізація двосторонньої безпекової угоди та можливі напрями розширення співпраці в оборонній галузі, зокрема спільне виробництво озброєнь", - ідеться в повідомленні на сайті президента у п'ятницю.

Особливу увагу лідери приділили імплементації Формули миру. Зеленський подякував Шольцу за особисту участь у першому, інавгураційному Саміті миру. Сторони обговорили реалізацію його рішень і підготовку до другого саміту.

Як повідомляється, Зеленський провів зустріч із Шольцем під час візиту до Німеччини.

Глава Української держави поінформував про ситуацію на фронті та наслідки російського ракетного терору проти українців і критичної інфраструктури.

Зеленський подякував Шольцу за всю комплексну допомогу, насамперед військову, яку Україна отримала від початку повномасштабного вторгнення РФ. "Дякую, що ці постачання мають незмінний характер. Це дуже важливо. Саме це є фундаментом нашої успішної боротьби за незалежність України. Дякую за лідерство в посиленні нашої ППО, що зберігає життя українців", - сказав президент.

Глава Української держави зазначив, що уряд Німеччини замовив додаткові системи ППО різної конфігурації для зміцнення Збройних сил, а також рішення щодо передання Україні додаткових САУ Panzerhaubitze 2000 і танків Leopard 1A5, оголошене на засіданні у форматі "Рамштайн".

Як повідомлялося, Шольц після зустрічі з Зеленським у Франкфурті написав у соцмережі Х: "Німеччина була і залишається найсильнішим прихильником України в Європі. Доки це необхідно. Сьогодні була гарна зустріч у Франкфурті".

Президент України Володимир Зеленський прибув на 24-те засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Німеччині.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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